Глава миссии ЕС подвергся нападению в Судане – Боррель

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Глава миссии ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в свой резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", – написал он в своем Twitter.

Боррель также напомнил, что суданские власти ответственны за обеспечение безопасности дипломатов и дипломатических миссий.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) страны в Хартуме и Мероэ. Командование армии Судана, несмотря на призывы мирового сообщества, отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В результате боестолкновений погибли свыше 180 гражданских лиц.

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