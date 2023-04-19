300 человек погибли с начала столкновений в Судане

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С начала столкновений в Судане погибли 300 человек, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, которого цитирует ТАСС.

По его словам, еще свыше 2 600 человек получили ранения. По данным телеканала "Аль-Арабия", армия Судана взяла под контроль военную базу, расположенную в аэропорту города Мерове в Северном штате республики. Ранее база была занята спецназом, противостоящим армии.

15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между вооруженными силами республики и силами быстрого реагирования.

Сообщалось, что в результате боевых действий погибли около 200 мирных жителей. Россиян, которые находятся в Судане, призвали не покидать дома.

Москва прорабатывает различные варианты ситуации в Судане, включая эвакуацию дипломатов. При этом отмечается, что сейчас возможная эвакуация будет опасной: аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует. Контакты с послом Судана в России проходят ежедневно.