Более 600 человек погибли с начала столкновений в Судане – Минздрав республики

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Более 600 человек погибли в Судане с начала столкновений между армией республики и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на суданского министра здравоохранения Хайсама Мухаммеда Ибрагима.

"В столкновениях в Судане погибли более 600 человек", – заявил он.

Глава Минздрава добавил, что в столице страны – Хартуме – из-за боевых действий получили повреждения 125 зданий больниц.

Ранее сообщалось, что Москва рассматривает все возможные варианты относительно дальнейшего развития событий в Судане, включая и эвакуацию дипломатов. Как отметил источник, в данный момент возможная эвакуация будет опасной из-за того, что транспортное сообщение не функционирует.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Всем гражданам России, которые находятся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и и не подходить к окнам.

Командование армии Судана, несмотря на призывы мирового сообщества, отказалось от переговоров с силами быстрого реагирования до прекращения противостояния.

