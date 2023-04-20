Столкновения между суданской армией и СБР продолжились после объявления о перемирии

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Столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования возобновились после того, как они пытались договориться о перемирии в честь праздника Об этом сообщил телеканал "Al Hadath".

Отмечается, что были слышны взрывы в разных частях республики и в столице Хартуме. Суданская армия объявила о взятии контроля над крупной военной базой на северо-западе.

Представители СБР заявили телеканалу, что вынуждены реагировать на атаки несмотря на то, что стороны договорились о прекращении огня.

До этого СБР и суданская армия решили пойти на перемирие на время мусульманского праздника Ураза-байрам при международном посредничестве. Об этом сообщал телеканал "Al Jazeera".

"Мы соглашаемся на гуманитарное перемирие во время Ид аль-Фитра при посредничестве Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии", – заявлял каналу юридический представитель спецназа.

Ранее суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим сообщал, что в результате столкновений погибли более 600 человек. В столице Хартуме из-за боевых действий получили повреждения 125 зданий больниц.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Всем гражданам РФ, которые находятся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и и не подходить к окнам.

Отмечалось, что Москва изучает все варианты развития событий в Судане, включая и эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.

