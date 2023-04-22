Посол РФ в Судане заявил, что Россия подготовила списки для эвакуации граждан

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Россия приготовила списки для эвакуации граждан из Судана. Об этом заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

"У нас есть предварительные списки для эвакуации. Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе со своими гражданами заберем и граждан стран СНГ, их списки также ведутся", – передает ТАСС слова диппредставителя.

Черновол отметил, что в Судане ситуация стала серьезней из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России, находящимся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

Москва изучает все варианты развития событий в Судане и рассматривает эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.