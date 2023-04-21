Суданская армия согласилась пойти на перемирие в связи с праздником Ид аль-Фитр

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Вооруженные силы Судана согласились прекратить огонь и пойти на трехдневное перемирие в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), об этом суданские вооруженные силы заявили на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Вооруженные силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги", – указано в сообщении.

Суданские вооруженные силы добавили, что надеются на соблюдение требований о прекращении огня со стороны Сил быстрого реагирования (СБР).

До этого СБР согласились на трехсуточное перемирие на гуманитарных основаниях с утра 21 апреля. Они отметили, что перемирие совпадает с празднованием Ид аль-Фитра. Перемирие позволит открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан.

До этого армия Судана и СБР уже пытались договориться о перемирии, но столкновения продолжились после заключения. Представители СБР заявляли, что были вынуждены реагировать на атаки несмотря на все договоренности.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам РФ, находящимся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ходе вооруженных столкновений в Судане погибли 413 человек, свыше 3,5 тысячи человек получили ранения.

