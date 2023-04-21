Число жертв вооруженных столкновений в Судане возросло до 413

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Число погибших в результате вооруженных столкновений в Судане возросло до 413, сообщает RT со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Еще свыше 3,5 тысячи человек получили ранения.

Силы быстрого реагирования Судана согласились на трехсуточное прекращение огня с утра 21 апреля. Перемирие совпадает с Ид аль-Фитром, чтобы открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан и дать им возможность встретиться со своими семьями.

Ранее СБР и суданская армия уже договаривались о перемирии, однако столкновения продолжились вскоре после его заключения. Представители СБР заявили, что были вынуждены реагировать на атаки, несмотря на договоренность о прекращении огня.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России, находящимся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

Москва изучает все варианты развития событий в Судане и рассматривает эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.

