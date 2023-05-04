Байден утвердил санкции против лиц, дестабилизирующих обстановку в Судане

Фото: AP/Marwan Ali

Президент США Джо Байден утвердил введение санкций против лиц, действия которых дестабилизируют обстановку в Судане, сообщается в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

"Санкции вводятся против лиц, ответственных за угрозы миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократическую трансформацию в стране и прибегают к насилию в отношении гражданских, а также совершают серьезные нарушения прав человека", – указано в заявлении.

Как подчеркнул Байден в уведомлении Конгрессу, конфликт в Судане "представляет <...> чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

При этом не уточняется, против кого именно будут введены ограничения. Рестрикции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами санкционного списка, которым также запрещен въезд в страну.

Столкновения между армией Судана и республиканским спецназом начались 15 апреля. Россия эвакуировала 203 человека из страны, включая граждан СНГ и Украины.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта заключили недельное перемирие. На это согласились командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

В Минобороны заявили, что Россия эвакуировала из Судана более 200 человек