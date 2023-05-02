Стороны суданского конфликта согласились на недельное перемирие – СМИ

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Суданская армия и республиканский спецназ дали принципиальное согласие на введение режима прекращения огня в стране на неделю, начиная с 4 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.

"Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) в принципе одобрили перемирие сроком на 7 дней, которое должно вступить в действие 4 мая", – цитирует телеканал заявление МИД Южного Судана.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

На данный момент в Южном Судане действует режим гуманитарного перемирия, принятый сторонами 30 апреля. За это время российская авиация сумела эвакуировать более 200 граждан РФ и стран СНГ. В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Сообщается, что среди эвакуированных также были граждане Украины.

Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана