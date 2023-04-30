Силы быстрого реагирования в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа

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Действие гуманитарного перемирия в Судане решили продлить на 72 часа с 00:00 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Сил быстрого реагирования (СБР).

"В ответ на призывы международных и региональных организаций мы объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа, начиная с полуночи сегодняшнего дня, чтобы открыть гуманитарные коридоры, облегчить передвижение жителей", – говорится в сообщении.

По словам представителя СБР, будет соблюдаться приверженность гуманитарному перемирию.

Ранее профсоюз суданских врачей заявил, что с начала вооруженных столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли свыше 400 мирных граждан, более 2 тысяч оказались ранеными. Организация отметила, что из 86 больниц, которые располагаются в зоне конфликта, 61 не работает.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

Посол РФ в североафриканской стране Андрей Черновол заявил, что граждане РФ не пострадали в конфликте в Судане. Он указал, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать здание диппредставительства.

Россия заявила о готовности содействовать Судану в урегулировании конфликта в стране