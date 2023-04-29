С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 400 мирных граждан

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С начала вооруженных столкновений между армией и силами быстрого реагирования в Судане погибли свыше 400 мирных граждан, более 2 тысяч оказались ранеными. Об этом сообщает профсоюз суданских врачей.

"В результате вооруженных столкновений с начала конфликта в Судане погибли 411 мирных жителей, 2 023 гражданских лица получили ранения", – цитирует профсоюз телеканал "AlArabiya".

Согласно информации, из 86 больниц, которые располагаются в зоне конфликта, 61 не работает. Также 15 медучреждений подверглись бомбардировке.

До этого командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан одобрил идею продления перемирия на 72 часа между конфликтующими сторонами в республике.

Он также дал согласие отправить посланника армии в столицу Южного Судана Джубу для переговоров и обсуждения деталей с представителями СБР.

Ранее посол РФ в североафриканской стране Андрей Черновол заявил, что граждане РФ не пострадали в конфликте в Судане. Он отметил, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать здание диппредставительства.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

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