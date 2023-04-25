Россияне не пострадали в конфликте в Судане – посол

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На настоящий момент российских граждан нет среди пострадавших в конфликте в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Судане Андрея Черновола.

"Пока нет. Все, с кем удалось установить связь, живы и здоровы", – ответил дипломат на соответствующий вопрос.

При этом посол не смог сказать, когда произойдет эвакуация россиян из страны. По его словам, бои в Хартуме все еще продолжаются.

Тем не менее Черновол отметил, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать диппредставительство РФ. Посольство обеспечено необходимыми медикаментами и продовольствием для размещенных в нем россиян, добавил глава дипмиссии.

Ранее конфликтующие стороны договорились о прекращении боевых действий на 72 часа. США пообещали координировать переговорный процесс.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме. Сейчас Москва прорабатывает их эвакуацию.

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана





