Москва прорабатывает вопрос эвакуации россиян из Судана с учетом рисков – посол РФ

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Россия взвешивает риски в вопросе эвакуации своих граждан из Судана. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Судане Андрей Черновол.

"Бои продолжаются, носят локальный характер. Общая интенсивность их значительно ниже, чем это было в первые дни конфликта", – отметил Черновол.

На вопрос, готовится ли Москва к эвакуации россиян из Судана, посол ответил, что российская сторона "прорабатывает разные сценарии".

Ранее посольство РФ в Судане сообщило о 140 гражданах, обратившихся за помощью в эвакуации. Среди них не только россияне, но и жители СНГ, а также граждане других государств. Однако на данный момент эвакуация затруднена из-за боевых действий на территории аэропорта.

Вооруженные столкновения между армией страны и суданским спецназом начались 15 апреля. По данным диппредставительства РФ, почти всех российских граждан, находящихся в Хартуме, удалось эвакуировать из опасных районов.