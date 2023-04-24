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Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

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Около 140 человек обратились в посольство России в Судане за помощью в эвакуации. Это не только граждане РФ, но и жители стран СНГ и других государств. Однако вывезти их из страны пока невозможно. Дело в том, что столичный аэропорт охвачен пожаром, там идут активные бои.

Беспорядки в Судане начались на прошлой неделе. Почти всех россиян удалось доставить на территорию диппредставительства. В данный момент рассматривается вариант вывезти людей в другой город, он находится на расстоянии 900 километров от столицы, и уже оттуда вылететь в Москву. Но пока даже выйти за ворота посольства рискованно – на улицах идет интенсивная стрельба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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