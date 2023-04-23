В ТиНАО в результате ДТП один человек погиб и один получил травмы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ТиНАО в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один получил ранения, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На 41 километре Киевского шоссе, по направлению в область произошло столкновение 3 автомобилей", – отметили в сообщении.

По данным сотрудников ГИБДД, после аварии два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот же момент на них совершил наезд водитель автомобиля "Хонда", после чего столкнулся с двумя другими автомобилями.

В результате ДТП один мужчина от полученных травм скончался на месте, второй был доставлен в медучреждение. По предварительным данным всего в аварии повреждения получили 6 автомобилей.

На месте происшествия в настоящее время работаю сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что пожилая москвичка скончалась после наезда автомобиля во дворе дома на северо-западе столицы.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Паршина, 19. Водитель автомобиля марки "Форд" совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая за некоторое время до этого упала на асфальт из-за ухудшения самочувствия.

