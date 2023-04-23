Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

В мире

Эвакуация иностранцев в Судане и протесты в Израиле

Эвакуация иностранцев в Судане и протесты в Израиле

Снег выпал на севере Китая

Американский боец Нейт Диас устроил драку в Новом Орлеане

В Шотландии арестовали экоактивистов, пытавшихся помешать проведению скачек

Почти всех россиян эвакуировали из горячих точек Судана

В Израиле вновь вспыхнули протесты против судебной реформы

Мощный торнадо обрушился на восток Омана

Турецкий город Адана затопило из-за сильных ливней

В Италии начали сбор подписей против поставок оружия Украине

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО

Иностранцы и сотрудники посольств массово пытаются покинуть Судан. Два человека уже ранены. Это представители дипмиссий Франции и Египта. В то же время американцам удалось вывести всех дипломатов минувшей ночью. Но в стране остаются еще около 16 тысяч граждан США. Почти всех россиян из Хартума эвакуировали в посольство РФ. В российской дипмиссии рассказали, что попыток нападения на посольство не было. Однако известно, что в зоне боевых действий сейчас находится россиянка с ребенком. Всем нашим гражданам РФ в Судане порекомендовали не выходить на улицу.

В Израиле вновь прошли масштабные акции против судебной реформы. В Тель-Авиве протестующие заняли центральные улицы и перекрыли дороги. Люди требуют от премьер-министр полностью отклонить закон, разрешающий правящей коалиции назначать судЕй Верховного суда. Реформа дает право парламентскому большинству беспрепятственно проводить и отменять любые законы. Протесты в стране вспыхивают уже четвертый месяц.

В калифорнийском Диснейленде загорелась фигура "Малефисента Дракон". Никто из посетителей и сотрудников при этом не пострадал. Обычно это шоу сопровождается запуском феерверка, но стал ли именно он причиной огня, пока неизвестно. Официальных комментариев относительно инцидента пока не поступало.

Об этих и других зарубежных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияполитикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика