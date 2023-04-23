Эвакуация иностранцев в Судане и протесты в Израиле

Иностранцы и сотрудники посольств массово пытаются покинуть Судан. Два человека уже ранены. Это представители дипмиссий Франции и Египта. В то же время американцам удалось вывести всех дипломатов минувшей ночью. Но в стране остаются еще около 16 тысяч граждан США. Почти всех россиян из Хартума эвакуировали в посольство РФ. В российской дипмиссии рассказали, что попыток нападения на посольство не было. Однако известно, что в зоне боевых действий сейчас находится россиянка с ребенком. Всем нашим гражданам РФ в Судане порекомендовали не выходить на улицу.

В Израиле вновь прошли масштабные акции против судебной реформы. В Тель-Авиве протестующие заняли центральные улицы и перекрыли дороги. Люди требуют от премьер-министр полностью отклонить закон, разрешающий правящей коалиции назначать судЕй Верховного суда. Реформа дает право парламентскому большинству беспрепятственно проводить и отменять любые законы. Протесты в стране вспыхивают уже четвертый месяц.

В калифорнийском Диснейленде загорелась фигура "Малефисента Дракон". Никто из посетителей и сотрудников при этом не пострадал. Обычно это шоу сопровождается запуском феерверка, но стал ли именно он причиной огня, пока неизвестно. Официальных комментариев относительно инцидента пока не поступало.

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