В результате столкновений в Судане погибли 420 мирных жителей. Ранения получили более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Боевые действия в стране продолжаются, иностранцы и сотрудники посольств сейчас массово пытаются покинуть страну. При этом два человека уже были ранены – это представители дипмиссий Франции и Египта. США удалось вывести всех своих дипломатов этой ночью, об этом заявил президент США Джо Байден.

По данным СМИ, там остаются еще около 16 тысяч граждан США. Между тем, почти всех россиян уже эвакуировали в посольство, об этом заявили в дипмиссии РФ в Судане.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

