Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 23:30

Происшествия

В результате столкновений в Судане погибли 420 мирных жителей

В результате столкновений в Судане погибли 420 мирных жителей

Новости часа: число жертв столкновений в Судане возросло до 420

Сильный затор образовался из-за ДТП в тоннеле на проспекте Маршала Жукова

Авария стала причиной сильного затора в районе Балашихи

Новости часа: еще трое пострадали из-за атаки ВСУ в Петровском районе Донецка

В Москве открылся сезон шашлыков

Новости часа: ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк

Крупное ДТП произошло на Симферопольском шоссе возле Подольска

Шесть автомобилей столкнулись на 41-м километре Киевского шоссе

Новости часа: Лавров заявил, что США струсили, не выдав визы российским журналистам

В результате столкновений в Судане погибли 420 мирных жителей. Ранения получили более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Боевые действия в стране продолжаются, иностранцы и сотрудники посольств сейчас массово пытаются покинуть страну. При этом два человека уже были ранены – это представители дипмиссий Франции и Египта. США удалось вывести всех своих дипломатов этой ночью, об этом заявил президент США Джо Байден.

По данным СМИ, там остаются еще около 16 тысяч граждан США. Между тем, почти всех россиян уже эвакуировали в посольство, об этом заявили в дипмиссии РФ в Судане.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика