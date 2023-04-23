14:15Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Башкирии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Башкирии. ДТП произошло накануне: столкнулись пассажирский микроавтобус и внедорожник. В результате один человек погиб и 12 пострадали.
Микроавтобус принадлежал частному перевозчику и двигался по маршруту Уфа – Ижевск. Сейчас следователи проверяют компанию, назначены медицинские и технические экспертизы.
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