СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Башкирии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Башкирии. ДТП произошло накануне: столкнулись пассажирский микроавтобус и внедорожник. В результате один человек погиб и 12 пострадали.

Микроавтобус принадлежал частному перевозчику и двигался по маршруту Уфа – Ижевск. Сейчас следователи проверяют компанию, назначены медицинские и технические экспертизы.

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