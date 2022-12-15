Бойца ММА Максима Новоселова приговорили к 5 годам колонии за изнасилование

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в избиении и изнасиловании девушки. Защита собирается обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Уроженец Челябинской области избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из клубов на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что нападавший – боец ММА Максим Новоселов.

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