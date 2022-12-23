Фото: Москва 24/Елена Долматова

Пожилая женщина выжила после падения с девятого этажа дома в Бирюлеве Восточном, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

"Женщина в возрасте за 65 лет упала в сугроб из окна девятого этажа 12-этажного жилого дома на улице Михневской", – отметили в экстренных службах.

Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и личность женщины.

Ранее сообщалось, что один из старейших сотрудников Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) пострадал из-за сильного гололеда в Санкт-Петербурге. Заведующий машинно-декорационной частью театра 83-летний Адиль Велимеев упал в переулке. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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