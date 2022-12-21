Один из старейших сотрудников БДТ пострадал из-за гололеда в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из старейших сотрудников Большого драматического театра имени Товстоногова пострадал из-за сильного гололеда в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на БДТ, заведующий машинно-декорационной частью театра 83-летний Адиль Велимеев упал в переулке Джамбула. Его госпитализировали.

По данным пресс-службы городского главка СК РФ, 20 декабря в результате падения на обледенелой дороге у дома 16 в переулке Джамбула мужчина 1939 года рождения получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В среду в Санкт-Петербурге прошел ледяной дождь. В результате на дорогах города образовался гололед. По словам местных жителей, передвигаться пешком было практически невозможно, особенно по набережным.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как избежать опасных травм при падении при гололеде. Эксперт рекомендовал ходить на слегка согнутых в коленях ногах, за счет чего получится небольшая амортизация.



Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге

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