Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел ледяной дождь. Из-за ночного перепада температур город оказался в ледяном панцире. На дорогах – сильнейший гололед, из-за которого произошло много аварий.

Местные жители заявили, что пешком передвигаться практически невозможно, особенно по набережным. Там тротуары превратились в каток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.