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21 декабря, 18:15

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Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге

Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошел ледяной дождь. Из-за ночного перепада температур город оказался в ледяном панцире. На дорогах – сильнейший гололед, из-за которого произошло много аварий.

Местные жители заявили, что пешком передвигаться практически невозможно, особенно по набережным. Там тротуары превратились в каток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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