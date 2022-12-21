21 декабря, 18:15Новости
Ледяные дожди прошли в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошел ледяной дождь. Из-за ночного перепада температур город оказался в ледяном панцире. На дорогах – сильнейший гололед, из-за которого произошло много аварий.
Местные жители заявили, что пешком передвигаться практически невозможно, особенно по набережным. Там тротуары превратились в каток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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