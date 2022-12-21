ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Думские депутаты на собрании одобрили в III чтении инициативу, согласно которой судопроизводство в сторону призванных по мобилизации и добровольцев, участвующих в боевых действиях, приостанавливается. Об этом сообщает официальный сайт ГД.

Теперь инициатива закрепляется в Арбитражно-процессуальном кодексе, Гражданско-процессуальном кодексе, Кодексе административного судопроизводства и в законе "Об исполнительном производстве".

В список попадают участвующие в боевых действиях в составе ВС РФ, армейских формирований, а также в контртеррористических мероприятиях.

Кроме того, предполагается приостановка судопроизводства в связи с мобилизацией или контракта о добровольном участии в деятельности ВС России.

Ранее Владимир Путин поручил организовать рабочую группу по взаимодействию властей по вопросам мобилизации. В список вошли секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и многие другие.

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