11:29Общество
ГД приняла закон об отмене судопроизводства в сторону мобилизованных
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Думские депутаты на собрании одобрили в III чтении инициативу, согласно которой судопроизводство в сторону призванных по мобилизации и добровольцев, участвующих в боевых действиях, приостанавливается. Об этом сообщает официальный сайт ГД.
Теперь инициатива закрепляется в Арбитражно-процессуальном кодексе, Гражданско-процессуальном кодексе, Кодексе административного судопроизводства и в законе "Об исполнительном производстве".
В список попадают участвующие в боевых действиях в составе ВС РФ, армейских формирований, а также в контртеррористических мероприятиях.
Кроме того, предполагается приостановка судопроизводства в связи с мобилизацией или контракта о добровольном участии в деятельности ВС России.
Ранее Владимир Путин поручил организовать рабочую группу по взаимодействию властей по вопросам мобилизации. В список вошли секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и многие другие.
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