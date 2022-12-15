Рыболовецкое судно село на мель у берега Сахалина

Фото: ТАСС/POOL/Артур Лебедев

Эвакуация экипажа с рыболовецкого судна на Сахалине не требуется, поскольку оно село на мель у берега в районе острова Парамушир, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Экипаж из 12 человек в настоящее время находится на борту и в медицинской помощи не нуждается.

"Судно не терпит бедствие, село на мель, в данный момент стоит на якоре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. Судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.

Его команда выбросила плот для эвакуации. В результате никто не пострадал. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, из-за чего на море наблюдается волнение.

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