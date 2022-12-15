Фото: ТАСС/Максим Федоров

Рыболовецкое судно терпит бедствие на Сахалине, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На его борту находятся 12 человек.

ЧП происходит в районе острова Парамушир. Судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату. Сейчас его команда выбросила плот для эвакуации. В результате никто не пострадал.

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, из-за чего на море наблюдается волнение.

Несколько дней назад в Амурском заливе во Владивостоке опрокинулось маломерное рыболовное судно. ЧП произошло ночью 9 декабря за пределами акватории порта. На борту находился экипаж из трех человек. Они были спасены.

Судно отбуксировали в бухту Труда. Разлива топлива нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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