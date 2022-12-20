Свиной грипп выявили в 86 регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медики зафиксировали случаи заболевания свиным гриппом в 86 регионах России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, сейчас вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях респираторных инфекций. Среди них самый распространенный – вирус свиного гриппа.

"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа – почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", – поделились в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве заявили, что на территории России не планируют вводить систему QR-кодов из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, текущая обстановка не требует организации ограничений на федеральном уровне.

До этого глава ведомства Анна Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным поделилась, что среди гриппозных инфекций в стране преобладает заболеваемость свиным гриппом.

В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

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