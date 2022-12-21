РФ не повторит прошлые ошибки ради обороноспособности страны – Путин

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Российские власти не будут заниматься милитаризацией государства и ее экономической составляющей. Об этом во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что российская сторона не станет уподобляться ошибкам, совершенным в прошлых годах. Путин напомнил, что на тот момент в интересах обороноспособности страны была разрушена экономика государства.

"Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику", – цитирует главу страны РИА Новости.

Между тем он также указал на то, что российские власти будут продолжать поддерживать и развивать боеготовность своей ядерной триады. По мнению Путина, это необходимо в связи с тем, что она представляет собой гарантию безопасности и суверенитета государства.

Российский лидер также поделился, что на сегодняшний момент продолжается деятельность в рамках перевооружения Ракетных войск стратегического назначения на гиперзвуковые комплексы "Авангард".

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