В Кремле отказались уточнить местоположение штаба СВО, который посещал Путин

Фото: ТАСС/POOL/Гавриил Григоров

Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба специальной военной операции, который посетил Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не указывал расположение штаба.

"Где он находится, мы не говорим", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что Путин в течение 16 декабря работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в спецоперации. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО. Путин также провел отдельные встречи с командованием.



Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

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