В Кремле подтвердили поездку Путина в зону спецоперации – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин был в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет "Российская газета".

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев написал о поездке Путина в своем официальном телеграм-канале. Он отметил, что президент РФ побывал в Объединенном штабе войск. Глава государства проконтролировал работу штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", – прокомментировал пресс-секретарь российского лидера публикацию парламентария.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие России показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации на Украине. Он указал на вклад участников СВО в развитие страны.

По его словам, они проявили себя в "непростое, но значимое время".

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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