Шойгу проинспектировал российскую группировку сил в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел инспекцию группировки войск в районе проведения СВО. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции", – указано в сообщении.

Шойгу в ходе инспекции проверил передовые позиции российских сил в зоне спецоперации и совершил облет районов дислокации войск. Он провел беседы с российскими военнослужащими и высказал благодарность за образцовое выполнение боевых задач.

Кроме того, Министр обороны посетил пункт управления группировкой, где заслушал доклады командующих о действиях российских войск и текущей обстановке на операционных направлениях. Отмечается, что особое внимание Шойгу уделил организации всестороннего обеспечения войск, условиям размещения личного состава в полевых условиях и работе медицинских и тыловых подразделений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании в объединенном штабе родов войск выслушал предложения командующих о действиях в рамках спецоперации. Глава государства также провел отдельные встречи и совещание с командованием.

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