Путин заслушал предложения командующих о действиях в военной операции

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании в объединенном штабе родов войск заявил, что выслушает предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям в спецоперации. Об этом сообщается на сайте президента России.

"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", – заявил глава государства.

В пятницу, 16 декабря, Путин в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства заслушал доклад о ходе проведения спецоперации. Российский лидер также провел отдельные встречи и совещание с командованием.

До этого сообщалось, что Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 19 декабря, в понедельник. Президент России посетит Белоруссию по приглашению ее лидера.

Ранее Путин провел совещание с членами Совбеза, на котором предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности России. Президент страны также призвал обсудить взаимодействие России с соседними странами по отдельным значимым направлениям.

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