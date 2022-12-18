02:40Политика
Украина проиграла в конфликте с Россией – отставной полковник США
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнить потери в вооруженных силах. Таким мнением поделился сенатор и полковник армии США в отставке Ричард Блэк.
"Идущее сейчас сражение за Бахмут на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года", – приводят его слова РИА Новости.
Блэк уточняет, что идущее за Бахмут (Артемовск) сражение выигрывает Россия. По его словам, украинские войска бросают в "котел смерти в Бахмуте" тысячами, и это становится крупным стратегическим сражением, которое Украина проигрывает.
Он также заявил, что украинские потери слишком велики и назвал их "шокирующими".
"Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна", – резюмировал Блэк.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о переходе ВСУ в глубокую оборону под Бахмутом. Он заявляет, что это произошло из-за постоянных потерь в живой силе и технике украинской стороны.
Новости часа: ВС РФ нанесли удар по системам военного управления Украины
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!