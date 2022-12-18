Украина проиграла в конфликте с Россией – отставной полковник США

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнить потери в вооруженных силах. Таким мнением поделился сенатор и полковник армии США в отставке Ричард Блэк.

"Идущее сейчас сражение за Бахмут на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года", – приводят его слова РИА Новости.

Блэк уточняет, что идущее за Бахмут (Артемовск) сражение выигрывает Россия. По его словам, украинские войска бросают в "котел смерти в Бахмуте" тысячами, и это становится крупным стратегическим сражением, которое Украина проигрывает.

Он также заявил, что украинские потери слишком велики и назвал их "шокирующими".

"Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна", – резюмировал Блэк.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о переходе ВСУ в глубокую оборону под Бахмутом. Он заявляет, что это произошло из-за постоянных потерь в живой силе и технике украинской стороны.

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