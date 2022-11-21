В ЛНР рассказали о переходе ВСУ в оборону под Артемовском и Соледаром

Фото: Минобороны РФ

ВСУ перешли от наступления к глухой обороне на территории Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике, поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, это случилось из-за постоянных потерь в живой силе и технике украинской стороны. Исходя из этого, считает Марочко, войска Украины решили сосредоточиться на сохранении ранее занимаемых позиций.

Артемовск (Бахмут) находится на подконтрольной Киеву территории ДНР к северу от Горловки.

Ранее Марочко уже информировал о том, что ВСУ устают на некоторых участках в Луганской Народной Республике и переходят к обороне. Он отмечал, что украинские бойцы предпринимают попытки штурмовать север ЛНР уже почти месяц.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.



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