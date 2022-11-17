Песков заявил, что продолжение СВО не зависит от погодных условий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Продолжение спецоперации на Украине не зависит от климатических условий. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что СВО продолжается, все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли выразил мнение, что боевые действия на Украине могут замедлиться зимой, благодаря чему появится окно для урегулирования конфликта.

Он подчеркнул, что у ВСУ не получится выбить российские войска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



РФ продолжила наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины

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