Премьер Украины заявил о взрывах на предприятиях газодобычи

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Взрывы произошли на газодобывающих предприятиях Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, чьи слова приводит "Страна.ua".

По его словам, удару подвергся и завод, выпускающий ракетно-космическую технику, – "Южмаш". Предприятие расположено в Днепре.

Политик также рассказал о пролетах ракет над Киевом.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске. По некоторым данным, там работала система ПВО. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже рассказал, что в результате обстрела пострадали два инфраструктурных объекта. По его словам, спасатели уже приступили к ликвидации последствий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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