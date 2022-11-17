В Пентагоне заявили, что ВСУ не смогут вытеснить войска России в ближайшее время

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Зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Таким мнением поделился председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Кроме того, по словам Милли, которые приводит РИА Новости, украинским военным не удастся выбить российские войска.

Ранее газета Politico написала, что заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о переговорах Москвы и Вашингтона разозлили Украину. Теперь США якобы пытаются заверить Киев в том, что они не препятствуют достижению Киевом своих целей.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности, контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов. В Кремле между тем заявили, что США не уведомляли Россию о соответствующих планах.



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