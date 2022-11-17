ВС РФ поразили цеха выпускавшего топливо завода в Павлограде

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили в Павлограде Днепропетровской области цеха украинского оборонного завода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, предприятие производило топливо и ракетные двигатели для Вооруженных сил Украины.

Ранее компания "Нафтогаз" заявила о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча". В результате несколько объектов пострадали, а некоторые были разрушены.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль также рассказал о взрывах на газодобывающих предприятиях. По его словам, обстрелам подвергся и "Южмаш", который производит ракетно-космическую технику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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