Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР – Пасечник

Фото: president.gov.ua

Российские военные контролируют 99% территории Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта.

Он пояснил, что речь идет о Белогоровке и еще двух маленьких населенных пунктах.

"То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской Народной Республики", – сказал Пасечник.

Он также подчеркнул, что в направлении ЛНР идет концентрация личного состава и техники украинских войск, однако бойцы Народной милиции и российские военнослужащие готовы отразить эти атаки.

Ранее сообщалось, что группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Опытное на авдеевском направлении.

До этого сообщалось об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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