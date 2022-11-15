11:39Политика
В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное
Фото: Минобороны РФ
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Об этом говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное", – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в результате упорных боев освободили Павловку в ДНР. Отмечалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.
13 ноября стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили поселок Майорск на донецком направлении.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ предоставило данные о ходе СВО на Украине
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!