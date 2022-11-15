В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное

Фото: Минобороны РФ

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Об этом говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное", – говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные в результате упорных боев освободили Павловку в ДНР. Отмечалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

13 ноября стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили поселок Майорск на донецком направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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