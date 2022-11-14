14:14Политика
Российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: Минобороны РФ
Российские военные отразили на краснолиманском направлении атаку двух мотопехотных рот украинской армии, усиленных иностранными наемниками, сообщает Минобороны РФ. В итоге противник за сутки потерял 90 военнослужащих и боевиков, 5 боевых бронированных машин и 6 пикапов.
На купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в ЛНР, но потерпели неудачу.
Интенсивным огнем российские военные остановили противника и отбросили его на исходную позицию. Потери украинской стороны составили свыше 120 военнослужащих, 5 БМП, 3 бронетранспортера и 5 автомобилей.
На южнодонецком направлении российские военные отбили попытку мотопехотной роты ВСУ атаки в направлении населенного пункта Новоселка ДНР, уничтожив более 80 украинских военнослужащих, а также танк, 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля.
Кроме того, за сутки российские подразделения поразили 3 пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.
Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в Запорожской и Херсонской областях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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