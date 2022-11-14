Российские войска отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные отразили на краснолиманском направлении атаку двух мотопехотных рот украинской армии, усиленных иностранными наемниками, сообщает Минобороны РФ. В итоге противник за сутки потерял 90 военнослужащих и боевиков, 5 боевых бронированных машин и 6 пикапов.

На купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в ЛНР, но потерпели неудачу.

Интенсивным огнем российские военные остановили противника и отбросили его на исходную позицию. Потери украинской стороны составили свыше 120 военнослужащих, 5 БМП, 3 бронетранспортера и 5 автомобилей.

На южнодонецком направлении российские военные отбили попытку мотопехотной роты ВСУ атаки в направлении населенного пункта Новоселка ДНР, уничтожив более 80 украинских военнослужащих, а также танк, 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля.

Кроме того, за сутки российские подразделения поразили 3 пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.

Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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