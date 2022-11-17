"Нафтогаз" заявил об обстреле объектов газодобывающей инфраструктуры

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На востоке Украины прогремели взрывы на объектах газодобывающей инфраструктуры акционерного общества "Укргаздобыча", говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в телеграм-канале.

Уточняется, что несколько инфраструктурных объектов разрушены, часть повреждены.

"Массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что в настоящее время специалисты оценивают последствия и масштабы обстрелов.

Ранее в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о взрывах на газодобывающих предприятиях страны. Он отметил, что удару подвергся и завод, выпускающий ракетно-космическую технику.

До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже рассказал, что в результате обстрела пострадали два инфраструктурных объекта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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