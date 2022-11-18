Травматолог рассказал, как избегать опасных падений во время гололеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чтобы избежать опасных травм при падении при гололеде рекомендуется ходить на слегка согнутых в коленях ногах, за счет чего получится небольшая амортизация. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Константина Тернового.

По его словам, самой опасной травмой при падении на лед является перелом лучевой кости в районе запястья, а у пожилых людей часто бывает перелом шейки бедренной кости. Он пояснил, что падение происходит за долю секунды, и люди рефлекторно выставляют вперед или назад руки. Специалист поведал, что при падении на спину обычно одна рука выбрасывается назад и на нее приходится основной удар. В таких случаях, отметил Терновой, и происходит перелом.

Кроме того, при падении на лед человек может сломать лодыжку или получить черепно-мозговую травму после удара затылком о лед.

Чтобы избежать падения, травматолог рекомендовал всегда смотреть под ноги, не отвлекаться на телефон и не держать его в руке. Кроме того, подчеркнул Терновой, для зимы стоит выбирать хорошую обувь с мощными протекторами.

Ранее сообщалось, что москвичи могут рассказать о проблемах, связанных со снегом и гололедом, на портале "Наш город". Так, человек может пожаловаться на снег и гололед во дворе или на остановке, избыточное или неравномерное применение реагентов, неубранные сосульки, обледеневшие дороги или другие темы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!