Москвичам предложили сообщать про неубранный снег и гололед на портале "Наш город"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Москвы смогут оставить комментарии по 20 зимним темам в 8 категориях на портале "Наш город", рассказав о проблемах, присущих холодному периоду.

Горожанам предложили обсудить вопросы, связанные со снегом, гололедом во дворах, обледеневших дорожках, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и многом другом.

Прокомментировать можно следующие темы:

снег и гололед во дворе;

некачественное содержание катка;

избыточное/неравномерное применение реагентов;

складирование загрязненного снега на газонах;

холод в подъезде;

неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;

снег и гололед на остановке;

применение солей в качестве противогололедных средств.

Инициатива поможет москвичам следить за контролем сезонных работ и мероприятий в столице в формате онлайн. В разделе "Темы" представлено подробное описание того, о чем можно оставить замечание.

После окончания зимы весенне-летние темы вновь вернутся на портал "Наш город".

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе создана актуальная цифровая экосистема взаимодействия жителей и столицы. Она отметила, что на вопросы по самым разным темам отвечают специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники.

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