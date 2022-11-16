Москвичей предупредили о грядущем гололеде и заносах на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жителей столицы в ближайшее время ждут гололед и заносы на дорогах. Об этом сообщает телеканал "360".

"Сочетание ветра и снега обусловит метель. Все удовольствия – гололедица, метель, заносы на дорогах", – отметил метеоролог.

Он уточнил, что в ночь на четверг, 17 ноября, уже будет от -5 до -7 градусов в Москве, при этом по области ожидается до -10. В четверг днем столбики термометра могут показать от -2 до -4 градусов, в Подмосковье ожидается до -6.

Уже в ночь на пятницу, 18 ноября, по словам синоптика, температура в столичном регионе может опуститься до -10 градусов. Кроме того, в этот день ожидается усиление ветра до 15–17 метров секунду.

В предстоящую субботу, 19 ноября, в Москве вероятность заносов и гололеда сохранится. Однако в воскресенье возможен снег, благодаря чему льда на дорогах уже может не быть. При этом высота сугробов может достичь 10–15 сантиметров.

Ранее столичных коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности. Также к уборке города было привлечено максимальное количество техники. Кроме того, специалисты провели противогололедную обработку дорог и тротуаров.

В свою очередь, в столичном Дептрансе водителям рекомендовали быть внимательными и не выезжать на дороги на летней резине из-за снега и понижения температуры.



Коммунальные службы проводят противогололедную обработку дорог в городе

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