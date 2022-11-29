Во Владивостоке около 50 человек получили травмы из-за гололеда

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около 50 человек получили травмы во Владивостоке из-за гололеда, сообщает РИА Новости. Троих из них госпитализировали.

Представитель Минздрава Приморского края рассказал, что за последние сутки жители региона обращались с жалобами на ушибы и переломы. В целом в травматологических отделениях медучреждений края наблюдается незначительный рост обращений из-за гололеда.

В Минздраве призвали горожан в случае травмирования на улице обратиться к врачам, даже если травма не выглядит опасной.

В прокуратуре Приморского края проверяют информацию о травмировании пешеходов во Владивостоке. Сотрудники ведомства вышли на проверки исполнения требований действующего законодательства при очистке снега и наледи с автомобильных дорог, тротуаров и общественных территорий после прошедших накануне осадков.

Накануне циклон принес в Приморский край сильный снег с дождем и штормовой ветер. К ночи дождь из-за мороза покрыл ледяной коркой автомобили, дороги, тротуары и деревья во Владивостоке. Местные жители не могут дойти до остановок, на скользких спусках многие падают.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до 12:00 30 ноября.

В среду столбики термометров в столице в дневное время могут опуститься до -8 градусов, в ночное – до -15. В некоторых районах Московской области температура воздуха составит -18 градусов.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 29 ноября

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