Синоптик предупредил о морозах до -15 градусов в Москве со среды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Со среды, 30 ноября, в Москве ожидаются морозы до -15 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воздуха в дневное время суток может опуститься до -8 градусов, в ночное – до -15 градусов. В некоторых районах Подмосковья столбики термометров могут опуститься до -18 градусов.

"Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату", – сообщил Вильфанд.

Подобные погодные условия, объяснил синоптик, обусловлены влиянием мощного антициклона и перемещением воздушных масс.

Несмотря на похолодание, в Москве установится солнечная погода, уточнил Вильфанд. Сильного ветра в столице не ожидается.

Атмосферное давление с 29 ноября превысит норму на 20–23 миллиметра ртутного столба и составит 768–771 миллиметр ртутного столба.

В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в городе днем не опустится ниже четырех градусов мороза, ночью – семи. Скорость порывов ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.

Помимо этого, в городе сохранится высокая вероятность образования наледи на дорогах. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 09:00 вторника, 29 ноября. Предупреждение также распространяется на Подмосковье.



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