16:05Общество
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до утра 29 ноября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гололедица ожидается в Москве и области до утра вторника, 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, гололедица продержится в столичном регионе до 09:00 29 ноября. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что вместе с календарной зимой в Москву придут январские морозы. Все из-за монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки. При этом в первую неделю декабря осадков в столичном регионе не ожидается.
"Желтый" уровень погодной опасности опасности продолжает действовать в столичном регионе
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