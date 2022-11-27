Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до утра 29 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица ожидается в Москве и области до утра вторника, 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, гололедица продержится в столичном регионе до 09:00 29 ноября. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что вместе с календарной зимой в Москву придут январские морозы. Все из-за монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки. При этом в первую неделю декабря осадков в столичном регионе не ожидается.



"Желтый" уровень погодной опасности опасности продолжает действовать в столичном регионе

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