Январские морозы установятся в Центральной России в первую неделю декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что календарная зима в Москве начнется с морозов январского уровня, передает ТАСС.

"Календарная зима стартует с январских морозов! <...> Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки", – написал специалист.

По словам синоптика, осадков в первую неделю декабря не ожидается. При этом впоследствии облака начнут редеть, а выхолаживание воздуха усилится.

Тишковец добавил, что температура воздуха в Москве в ночь на понедельник составит от минус 3 до минус 8 градусов. Днем столбик термометра опустится до минус 6 градусов.

В будущим выходным в столице ожидается незначительный снегопад. Высота снежного покрова не превысит 7 сантиметров в Москве и 12 сантиметров в Подмосковье. Начнется формирование льда на водоемах, но пока еще недостаточно, чтобы на него можно было безопасно наступать.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве ожидается явление под названием "барическая гора". Речь идет о ситуации, которая возникает при превышении атмосферного давления.

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