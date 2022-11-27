Облачная погода и снегопад ожидаются в столичном регионе в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России предупредил об облачной и морозной погоде в Москве и Московской области в воскресенье, 27 ноября.

"Облачно. Небольшой снег, по области местами умеренный. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит 4–2 градуса мороза", – сообщили синоптики.

В Подмосковье столбики термометра будут держаться на уровне минус 7 – минус 2 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью в 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе составит 761 миллиметр ртутного столба.

В Гидрометцентре России также продлили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве. Предупреждение действует до 21:00 понедельника, 28 ноября, в том числе и в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве с началом календарной зимы установятся январские морозы. В частности, по словам эксперта, близкая к климатической норме температура ожидается уже с 28 ноября.

Январские морозы придут в столицу на следующей неделе

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