Москвичей предупредили о январских морозах с началом календарной зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январские морозы придут в Московский регион с началом календарной зимы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям. С началом календарной зимы погода изменится мало и по-прежнему будет холодно", – отметил метеоролог.

В воскресенье, 27 ноября, и в понедельник, 28 ноября, по словам синоптика, температура же будет близка к климатической норме. Так, столбики термометра в эти дни могут показать -4...-6 градусов в ночное время суток и от -2 до -4 днем.

Ранее Леус предупредил жителей столицы о "барической горе" на следующей неделе. Он уточнял, что в столице уже в настоящее время атмосферное давление превышает норму на 13–15 единиц и составляет 760,6 миллиметра ртутного столба.

При этом, как отмечал метеоролог, вследствие атмосферных явлений во вторник, 29 ноября, давление выйдет на пик. По его словам, показания барометров повысятся до отметки 765 миллиметров ртутного столба.



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